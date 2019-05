Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Alkoholisierter Fahrer flüchtet vom Unfallort (Ar)

Arnsberg (ots)

Zeugen hörten am Sonntag gegen 00:30 Uhr einen Knall auf der Straße "Breloh". Bei der Nachschau sahen sie einen 32-jährigen Mann aus seinem Auto steigen. Mit dem Auto war der Mann gegen ein geparktes Auto gefahren. Die Zeugen versuchten den Fahrer festzuhalten. Nach einer kurzen Rangelei konnte der 32-Jährige vom Unfallort flüchten. Der Mann wurde durch die Polizei an seiner Wohnanschrift in Arnsberg angetroffen. Da der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde ihm in der Arnsberger Polizeiwache Blut entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Da an dem Auto des Mannes weitere Beschädigungen gefunden wurden, ist nicht auszuschließen, dass auch weitere Fahrzeuge oder Gegenstände bei der Trunkenheitsfahrt beschädigt wurden. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

