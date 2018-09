POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Toyota und E-Bike gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Aus einer Tiefgarage in der Carl-Friedrich-Gauß-Straße entwendeten Unbekannte in der Zeit von 05.09.2018, 18 Uhr bis 06.09.2018, 05.30 Uhr, einen Toyota Avensis und ein E-Bike. Das E-Bike war in einem Kellerverschlag verschlossen abgestellt. Dieser Verschlag wurde gewaltsam geöffnet und das Bike heraus genommen. Der graue Toyota Avensis wurde vom Stellplatz in der Tiefgarage gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen! Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

