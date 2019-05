Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frau geschlagen

Meschede (ots)

Am Donnerstag gegen 19 Uhr belästigten und schlugen mehrere junge Männer eine 20-jährige Frau auf der Hünenburgstraße. Durch Schläge mit einem Rohr wurde die Frau leicht verletzt. Nach Angaben der Meschederin ging diese auf der Hünenburgstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe des Kindergartens wurde sie von einer Gruppe von sechs jungen Männern angesprochen. Die Frau wurde zunächst verbal belästigt. Die Frau wehrte sich mit Worten. Daraufhin gingen drei Männer die Frau körperlich an. Unter anderem wurde sie mit einem silbernen Rohr geschlagen. Als die Frau um Hilfe schrie, wurde ihr der Mund zugehalten. Als sie zubiss flüchteten die Männer in Richtung der Straße "Am Maiknapp". Die sechs Männer waren etwa 18 bis 20 Jahre alt. Zwei Täter hatten eine dunkle Hautfarbe. Vier Personen besaßen ein südländisches Aussehen. Zwei Täter trugen eine Kappe. Einer der südländisch aussehenden Person sprach gut Deutsch. Wer kann Angaben zu den Täter und der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

