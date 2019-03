Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Ditzingen; Vorfahrtsverletzung auf der B 10 - Gemarkung Vaihingen an der Enz; Sachbeschädigung in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Zwölfjähriges Mädchen bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, sucht Zeugen, die am Montag gegen 09:45 Uhr einen Unfall auf Höhe des Feuerwehrgerätehauses in der Münchinger Straße in Ditzingen beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker war in einem Kreisverkehr unterwegs und wollte diesen in Richtung Münchingen verlassen. Hierbei achtete er vermutlich nicht auf eine 12-jährige Fußgängerin, die den Fußgängerüberweg von rechts nach links überqueren wollte. Im Bereich des Überweges kam es schließlich zu einer Berührung zwischen dem Mädchen und dem Pkw. Die Zwölfjährige erlitt hierbei leichte Verletzungen, die zu einem späteren Zeitpunkt ärztlich versorgt werden mussten. Ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung Münchingen davon. Der Fahrer soll ein älterer Mann mit weißem Haar und weißem Vollbart gewesen sein. Er saß vermutlich am Steuer eines grauen Kleinwagens, eventuell einem VW mit Ludwigsburger Zulassung (LB).

B 10 / Vaihingen an der Enz: Vorfahrt missachtet

Eine Schwerverletzte und ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 05:20 Uhr auf der B 10 ereignete. An der Auffahrt Aurich / L 1125 wollte ein 26 Jahre alter Toyota-Lenker auf die B 10 in Richtung Mühlacker auffahren. Dabei übersah er vermutlich eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 37-Jährige, die mit einem Opel die Bundesstraße in Richtung Stuttgart befuhr. In der Folge stießen beide Fahrzeuge zusammen, wodurch die 37-jährige Frau schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr bis etwa 06:30 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Ludwigsburg: Scheibe eines Speiselokals beschädigt

Zwischen Montag 19:00 Uhr und Dienstag 06:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in der Karlstraße in Ludwigsburg die Scheibe eines Speiselokals beschädigt. Hierzu nahm er vermutlich auf dem Gehweg einen Stehtisch des Lokals zur Hand und stößt diesen gegen die Glasscheibe, die dadurch mehrere Risse erhielt. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, in Verbindung zu setzen.

