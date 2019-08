Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Maximilianstraße, 26.8.2019, 15.45 Uhr Ladendiebstahl

Landau (ots)

Am 26.8.2019, gegen 15.45 Uhr, entwendete eine männliche Person in einem Supermarkt in Landau in der Maximilianstraße Zigaretten im Wert von 22,85 EUR. Ohne zu zahlen flüchtete er in Richtung Innenstadt. Aufgrund der Angaben des Verkaufspersonals richtet sich der Tatverdacht gegen einen amtsbekannten 36-jährigen Landauer. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

