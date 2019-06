Feuerwehr Essen

FW-E: Verleihung von Feuerwehr-Ehrenzeichen, Presseeinladung, Fototermin

Bild-Infos

Download

Mitte, Eiserne Hand 45, 04.06.2019 (ots)

Am kommenden Donnerstag (6. Juni 2019) um 11.00 Uhr verleiht der städtische Beigeordnete Christian Kromberg siebenundzwanzig Feuerwehr-Ehrenzeichen an "altgediente" Feuerwehrleute. Die Mitarbeiter werden mit den Ehrenzeichen in Silber für 25 und in Gold für 35 Jahre Pflichterfüllung geehrt. Die Ehrenzeichen sind eine Auszeichnung des Landes NRW. Zur Ehrung stehen die Einstellungsjahrgänge 1984 und 1994 an. Die Veranstaltung findet im Führungsstabsraum (2. Obergeschoss) des Lage- und Logistikzentrums (BT VIII)der Feuerwehr Essen an der Eisernen Hand 45 statt. (MF)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Essen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mike Filzen

Telefon: 0201 12-37014

Fax: 0201 12-37921

E-Mail: mike.filzen@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell