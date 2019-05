FW-E: Alarm in der Bertha-von-Suttner Realschule, augenreizende Substanz verteilt, insgesamt 28 Schülerinnen und Schüler betroffen

Feuerwehr Essen

Essen-Rüttenscheid, Karolinenstraße, 17.05.2019, 08.19 Uhr

In der Bertha-von-Suttner Realschule in Essen-Rüttenscheid klagten am Morgen mehrere Schüler über Augenreizungen. Als die Zahl der Betroffenen anwuchs, entschied der Schulleiter, die Feuerwehr zu alarmieren. Mehrere Notärzte, Rettungswagen und Löschfahrzeuge rückten aus, um die Ursache zu suchen und die Schülerinnen und Schüler zu versorgen. Möglicherweise ist ein pfeffrige Sauce oder Paste im Gebäude verteilt worden. Über die Hände geriet der Stoff in die Gesichter einzelner Kinder, die unterschiedlich stark darauf reagierten. Die abschließende Meldung spricht von insgesamt 28 betroffenen Schülerinnen und Schülern, zehn von ihnen wurden vorsichtshalber mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die übrigen 18 betreute ein Notarzt vor Ort. Hände waschen, Augen kühlen, Wasser trinken und eine beruhigende Ansprache ließen die Beschwerden zurückgehen. Weil nicht klar wurde, wo der Stoff im Schulgebäude verteilt worden ist, entschieden die Verantwortlichen, den Schulbetrieb einzustellen und die Schüler nach Hause zu entlassen. Sie durften geordnet unter Aufsicht die Klassenräume aufsuchen und ihre persönlichen Dinge wie Jacken und Taschen an sich nehmen. Die Eltern aller 28 Betroffenen wurden telefonisch informiert und nahmen ihre Kinder in Empfang. Eine Reinigungskolonne soll am Wochenende mögliche Rückstände des Stoffes beseitigen. Um welchen Stoff es sich handelt, blieb zunächst unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (MF)

