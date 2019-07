Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Täter nach versuchtem Raub festgenommen

Hamm - Süden (ots)

Am Donnerstag, 04. Juli 2019 gegen ein Uhr wurde ein 32-jähriger Hammer Opfer eines Raubüberfalls. Der Geschädigte wurde auf der Grimmstraße von zwei Jugendlichen angesprochen und unter Vorhalt eines Messers aufgefordert, seine Wertsachen herauszugeben. Der Geschädigte konnte jedoch flüchten, so dass das Vorhaben misslang. Die Täter flüchteten ebenfalls, wurden aber von einem aufmerksamen Zeugen verfolgt. So konnten die beiden 16-jährigen Täter aus Hamm in Tatortnähe von der Polizei festgenommen und zur Polizeiwache gebracht werden. Hier wurden sie nach erfolgter Personalienfeststellung in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Auf sie wartet ein Strafverfahren wegen schweren Raubes. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

