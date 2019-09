Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Dühren/Rhein-Neckar-Kreis: Mit entgegenkommendem Auto kollidiert - Über 20.000 Euro Sachschaden

Sinsheim (ots)

Am Montagmorgen, gegen 6:45 Uhr, kollidierte in der Karlsruher Straße eine 78-jährige Peugeot-Fahrerin beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Ford. Die Autofahrerin war von Sinsheim kommend in Richtung Eschelbach unterwegs und wollte kurz vor der Einmündung "Zum Spargelland" nach links auf das Gelände eines Autohauses abbiegen. Hierbei nahm sie dem 61-jährigen Ford-Fahrer die Vorfahrt und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision total beschädigt, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

