Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aufmerksame Verkehrsteilnehmerinnen verhinderten Schlimmeres

Neustadt (Wied) (ots)

Am späten Mittwochnachmittag teilte eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin der Polizeiinspektion Straßenhaus mit, dass sich ein freilaufendes Schaf auf der Kreisstraße 78 befindet und in Richtung der Autobahnauffahrten zur BAB 3 in Neustadt Wied läuft. Bis zum Eintreffen der Polizeikräfte versperrten 4 Verkehrsteilnehmerinnen dem Schaf den Weg zur Autobahn und trieben es auf eine angrenzende Wiese zurück. Zwischenzeitlich konnte der Tierhalter telefonisch durch eine der Frauen erreicht werden. Gemeinsam mit der Polizei und ihren Helferinnen konnte der Schäfer sein verlorenes Schaf wieder einfangen. An dieser Stelle sei ein herzlicher Dank an die aufmerksamen Verkehrsteilnehmerinnen gerichtet, die durch ihr beherztes Handeln eine größere Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer und das Schaf verhinderten.

