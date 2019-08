Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach - Versuchter Diebstahl von Gartenmöbeln

Niederfischbach (ots)

Bislang unbekannte Täter machten sich in der Nacht zum Dienstag auf einem Grundstück in Niederfischbach, Konrad-Adenauer-Straße Einmündung Bahnhofstraße zu schaffen. Vermutlich zwei Personen legten die auf der Terrasse stehenden Gartenmöbel an einer Böschung für den Abtransport bereit. Sie wurden gestört, als an dem Anwesen ein Rollladen hoch gezogen wurde und suchten das Weite. Die Gartenmöbel blieben zurück. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

