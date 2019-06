Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Dieseldiebstählen in Venslage und Beesten

Freren (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag Dieselkraftstoff aus zwei Arbeitsmaschinen gestohlen. Bein einem Minibagger an der Straße Venslage brachen sie den Tank auf, erbeuten aber lediglich etwa fünf Liter Kraftstoff. Auch bei der zweiten Tat an der Speller Straße in Beesten, konnten die vermutlich selben Täter lediglich etwa 10 Liter Diesel entwenden. Sie hatten dafür ebenfalls den Tank eines Minibaggers aufgebrochen. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell