Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Einbruch in Elektronikgeschäft

Betzdorf (ots)

In der Nacht vom 26.08. auf den 27.08.2019 kam es gegen 03:00 Uhr in der Betzdorfer Innenstadt in der Decizer Straße zu einem Geschäftseinbruch. Drei bislang unbekannte Täter zerstörten die Scheibe eine Elektronikgeschäfts und entwendeten diverse, in der Auslage befindliche Elektronikartikel. Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonst zur Ermittlung der Täter beitragen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Betzdorf unter 02741/9260.

