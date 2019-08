Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Gefährliche Körperverletzung

Kirchen (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es in der Kirchener Brückenstraße zur einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei Männer wurden durch Messerschnitte verletzt. Ein Saufgelage war eskaliert. Vier Männer im Alter von 48 bis 60 Jahre hatte sich in einer Wohnung aufgehalten und reichlich Alkohol konsumiert. Gegen 01:00 Uhr war ein zunächst verbaler Streit eskaliert. In der Folge soll ein 60-Jähriger mit einem Messer auf einen 55-Jährigen losgegangen sein. Der 55-Jährige habe den 60-Jährigen am Arm gepackt und das Messer in dessen Richtung gedreht. Dabei erlitt der 60-Jährige oberflächliche Schnittverletzungen am Oberkörper. Im weiteren Verlauf kam es dann noch zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 55-Jährigen und dem 48-Jährigen Wohnungsinhaber. Der 48-Jährige erlitt dabei eine Schnittverletzung am Schienbein. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurden den Beschuldigten Blutproben entnommen. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

