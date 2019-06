Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz nach Körperverletzungen in der Ludwigstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 04.06.2019 gegen 22:20 Uhr wurde der Polizei von Bürgern mitgeteilt, dass sich in der Ludwigstraße eine Gruppe von Männern schlagen würde. Als die Polizeibeamten mit mehreren Streifenwagen eintrafen, konnten sie sechs Männer feststellen. Die Polizeibeamten trennten die Männer im Alter zwischen 20 Jahren und 26 Jahren. Es konnte jedoch nicht geklärt werden, warum sie sich stritten und schlugen. Jeder gab an, dass er sich nur gewehrt habe, weil er angegriffen worden sei. Sie wurden alle leicht verletzt und standen ersichtlich unter Alkoholeinfluss. Bei ihnen wurde deshalb zunächst ein Atemalkoholtest durchgeführt und dann ein Platzverweis für die gesamte Innenstadt erteilt, dem sie alle nachkamen.

