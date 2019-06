Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tierischer Einsatz in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Bereits am 30.05.2019 kam es an der Blies in Ludwigshafen zu einem tierischen Einsatz. Hinter einer Bank hatten unsere Kollegen ein kleines Fuchsbaby entdeckt. Ohne lange zu zögern, nahm sich ein Kollege dem Kleinen an, fing es ein und legte es vorsichtig in eine Tiertransportbox. Da das Fuchsbaby sichtbar erschöpft und unterernährt war, wurde die Tierrettung hinzugerufen, welche das Junge in die Wildtierrettung nach Kaiserslautern verbrachte.

