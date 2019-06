Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendliche überfallen drei 15-Jährige

Ludwigshafen (ots)

Am 03.06.2019 gegen 20.45 Uhr waren drei 15-Jährige in Ludwigshafen unterwegs. Als sie an der Haltestelle Hemshof auf eine Gruppe von etwa sechs Jugendlichen trafen, wurden die 15-Jährigen von diesen verbal genötigt, in einen Hinterhof mitzugehen. Als die 15-Jährigen im Hinterhof angekommen waren, wurden sie mit Drohungen und Schlägen dazu gebracht, dass sie ihr Bargeld den Jugendlichen aushändigten. Danach gingen die 15-Jährigen wieder zurück zur Haltstelle. Die Jugendliche verfolgten sie und verlangten weiterhin unter Androhungen Schmuck und Kleidungsstücke, die die 15-Jährigen trugen. Daraufhin gaben diese den Jugendlichen ein Armband, einen Pullover sowie ein paar Sportschuhe. Danach flüchteten die Jugendlichen mit ihrer Beute und die 15-Jährigen fuhren nach Hause. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

