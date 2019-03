Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einbruch in Wohnhaus

Werlte (ots)

Am Mittwochvormittag wurde möglicherweise durch einen kläffenden Hund ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Ostersoof verhindert. Die bislang unbekannten Täter brachen zwischen 08:30 - 12:00 Uhr die Tür eines Wohnhauses auf, gelangten jeodch nicht in die Räume. Die Täter gingen somit leer aus und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



