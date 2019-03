Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland

Grafschaft Bentheim - Belegschaft kurzfristig um fast zwölf Prozent erhöht

Zukunftstag bei der Polizei

Bild-Infos

Download

Emsland / Grafschaft Bentheim (ots)

Die rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim haben gestern kurzfristig Unterstützung erhalten. Dadurch stieg die Zahl der Beschäftigten auf knapp 860 an. Grund dafür war der Zukunftstag, an dem in diesem Jahr rund 110 Schülerinnen und Schüler aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim teilnahmen. Sie unterstützten die Polizei in Lingen, Nordhorn, Meppen, Papenburg und bei der Autobahnpolizei in Lohne. Statt Mathe, Deutsch und Englisch standen an diesem Tag Spurensuche, Einsatztraining und die Arbeit mit dem Diensthund auf dem Stundenplan. Zunächst besichtigten die Teilnehmer die Wache und die Streifenwagen und erfuhren, was ein Polizist im Einsatz alles bei sich trägt. Dann durften sie noch einen kurzen Blick in eine leere Zelle werfen. In der Kriminaltechnik konnten die Nachwuchsermittler lernen, wie ein Tatort nach Spuren abgesucht und diese gesichert werden. Beim Workshop mit den Polizeitrainern ging es darum, wie sich Konflikte auf dem Schulhof gewaltfrei lösen lassen. Zum Abschluss stand noch eine Vorführung der vierbeinigen Kollegen auf dem Programm, bei der die Diensthunde ihr Können unter Beweis stellten, indem sie beispielsweise versteckte Drogenpäckchen erschnüffelten. Am Ende dieses ereignisreichen Tages stand für viele der teilnehmenden Kinder fest: wenn ich groß bin, werde ich Polizist oder Polizistin.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Inga Graber

Pressestelle

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell