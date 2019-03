Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Werkzeuge aus Scheunen gestohlen

Lengerich (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es zu gleich drei Scheuneneinbrüchen. Die bislang unbekannten Täter drangen in eine Scheune in der Straße Zur Berlage ein. Die Täter zerstörten ein Schloss und begaben sich in das Gebäude. Dort stahlen sie mehrere Sägen und diverse andere Arbeitsgeräte.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in gleicher Straße. Die Täter hebelten die Tür einer Maschinenhalle auf und stahlen unter anderem eine Motorsäge und eine Bohrmaschine.

In der Straße Zur Weh wurden ebenfalls eine Werkstatt aufgebrochen. Auch hier wurde diverses Werkzeug gestohlen.

Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer (05902)93130 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell