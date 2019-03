Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Autobatterien entwendet

Haren (ots)

In der Nacht zu Donnerstag stahlen bislang unbekannte Täter zwei Autobatterien von dem Gelände einer Autowerkstatt an der Rütenbrocker Hauptstraße. Neben den Batterien entwendeten die Täter ein Starthilfegerät, nachdem sie bei einem Werkstattwagen die Seitenscheibe einschlugen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter Rufnummer (05932)72100 entgegen.

