POL-PPRP: Sexuelle Belästigung an der Unterführung Bahnhof Mitte

Am frühen Sonntagmorgen (02.06.2019 gegen 04:30) Uhr waren eine 17-Jährige und eine 19-Jährige in Ludwigshafen unterwegs. Als sie an der Unterführung zum Bahnhof Mitte waren, seien sie von einem unbekannten jungen Mann, etwa 1,70 m groß mit kurzen schwarzen/braunen Haaren, bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans und einem grauen Sweatshirt, angesprochen worden. Danach habe der Unbekannte zunächst der 17-Jährigen und dann der 19-Jährigen an die Brust gefasst. Als die beiden Jugendlichen um Hilfe schrien, sei der Unbekannte in Richtung Yorckstraße geflüchtet. Bis dorthin hätten die beiden Jugendlichen ihn verfolgt, dann sei er in Richtung Rheinufer gelaufen. Die verständigten Polizeibeamten suchten die Umgebung ab, fanden aber niemanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

