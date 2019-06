Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 04.06.2019 gegen 00.20 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit dem Fahrrad auf der Freiastraße in Richtung Deutsche Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein unbekannter Autofahrer ebenfalls auf der Freiastraße in gleicher Fahrtrichtung. Als der Autofahrer an dem Radfahrer vorbeifuhr, kam es zu einer Berührung zwischen dem Auto und dem Radfahrer, so dass dieser stürzte und sich verletzte. Der Autofahrer fuhr weiter. Der 47-Jährige kam ins Krankenhaus. Wer sachdienliche Hinweise geben kann zu dem flüchtigen Auto bzw. dem Autofahrer, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

