POL-FR: Müllheim - Zeugen gesucht nach Straßenverkehrsgefährdung.

Am Sonntagmittag, 24. Februar, gegen 17:00 Uhr kam es in der Nähe des Aldi-Marktes in Müllheim zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein unter Alkoholeinfluss stehender Fahrzeugführer fuhr nach Zeugenangaben mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Straße "Unterer Brühl" und gefährdete dabei Fußgänger, welche dort die Straße an einem Fußgängerüberweg passieren wollten. Das Polizeirevier Müllheim sucht nun nach möglichen Fußgängern, welche durch das Fahrverhalten des Fahrzeugführers gefährdet wurden. Hinweise werden unter, Tel. 07631-17880, entgegen genommen.

