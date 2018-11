POL-MK: Verkehrsteilnehmer geraten aneinander

Iserlohn (ots) - Am 24.11.18, gegen 09.45 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Hemeraner mit seinem Roller die Baarstraße in Fahrtrichtung Schapker Weg. Im Kreisverkehr Höhe des Supermarktes nahm er einem Fahrzeug die Vorfahrt. Als beide nebeneinander an der nächsten Ampel anhielten , stieg der 67-jährige Iserlohner Fahrzeugführer aus seinem PKW aus und riss den Geschädigten von seinem Roller. Danach schlug er ihn mit der Faust in das Gesicht und begab sich anschließend wieder in sein Fahrzeug. Während des Anfahrens touchierte er den Roller und blieb letztlich erneut stehen. Die Ermittlungen wegen Körperverletzungen wurden aufgenommen.

