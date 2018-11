POL-MK: Einbruch in Büro - Täter machten Beute

Halver (ots) - In der Zeit vom 24.11.2018, 21.30 Uhr, bis zum 25.11.18, 14.05 Uhr, drangen im Bergfeld unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise in das Büro einer Firma ein. Im Büro wurde ein Büroschrank aufgehebelt und eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Halver (Tel.: 9099-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell