Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch auf Verwahrgelände der Stadtverwaltung Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 03.06.2019 gegen 14:00 Uhr und dem 04.06.2019 gegen 10:30 Uhr brachen unbekannte Täter auf ein Verwahrgelände der Stadtverwaltung Ludwigshafen in der Bliesstraße ein. Bei dem Gelände handelt es sich um einen Platz der Stadt Ludwigshafen, auf dem hoheitlich sichergestellte Fahrzeuge abgestellt werden. Die unbekannten Täter stahlen einen Audi Coupé, der bereits abgemeldet war. Zudem schlugen sie die Seitenscheibe eines Honda Civic ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

