Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 1. Nachtragsmeldung: Gasexplosion auf Campingplatz

Otterstadt (ots)

Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4283948

Der am 28.05.2019 bei einem Brand auf dem Campingplatz Reffenthal verletzte 80-Jährige ist am 03.06.2019 in einem Krankenhaus verstorben.

Bei der Begutachtung des Brandorts durch Sachverständige ergaben sich auch weiterhin keine Hinweise auf ein Einwirken Dritter oder einen technischen Defekt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Unfallgeschehen auszugehen.

