Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

57537 Wissen, L 289, ehem. Köttinger Sportplatz, Zufahrt Glatteneichen (ots)

In der Samstagnacht, am 24./25.08.2019 wurde am Köttinger Sportplatz ein Verkehrszeichen (Vorfahrtstraße) ausgerissen und 30 Meter weiter wieder abgelegt. Vermutlich handelte es sich bei den unbekannten Tätern um Besucher der dortigen Stufenfete an der Grillhütte in Kirchseifen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



