Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Handtasche aus Fahrradkorb entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Mittwochmittag gegen 12:20 Uhr kam es in der Bonner Nordstadt zu einem Handtaschendiebstahl an der Ecke Adolfstraße/Oppenhoffstraße. Dort hatte eine 65-jährige Frau ihr Fahrrad mit der in dem hinteren Fahrradkorb liegenden Handtasche nur kurz aus den Augen gelassen, als ein vorbeifahrender Radfahrer die Handtasche an sich nahm und davon fuhr. In der Handtasche befand sich eine Geldbörse mit Ausweisdokumenten, Bankkarten sowie Bargeld.

Der auf einem Rennrad fahrende Täter wurde als Mann mit dunkler Hautfarbe beschrieben. Weitere Angaben zur Person liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36, Tel.: 0228 / 15-0 entgegen.

