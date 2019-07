Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbrecher unterwegs

Geld erbeutete ein Dieb am Sonntag bei einem Einbruch in ein Gebäude in Geislingen.

Ulm (ots)

Zwischen Mitternacht und 13 Uhr drang ein Einbrecher in ein Gebäude in der Schlachthausstraße ein. Der Unbekannte gelangte durch ein beschädigtes Fenster in das Gebäude. Hierfür stapelte er mehrere Kisten aufeinander. Im Inneren fand er Geld und flüchtete unerkannt. Die Polizei hat an dem Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Mechanische Sicherungen sollten bei der Sicherungsplanung an erster Stelle stehen. Sie sind die wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz. Einbruchmeldeanlagen bieten einen wichtigen zusätzlichen Schutz. Für Einbrecher wird das Risiko, nach einem Alarm entdeckt zu werden, dadurch wesentlich erhöht. Darüber hinaus hat für manche Täter schon das Vorhandensein einer Alarmanlage eine abschreckende Wirkung. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie die Broschüren der Polizei. Diese Broschüren gibt es auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

