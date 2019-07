Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Betrunkener Fahrradfahrer

Diez (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 07.07.2019, kam den Polizeieinsatzkräften ein Fahrradfahrer in Schlangenlinien fahrend in der Diezer Goethestraße entgegen. Aufgrund Alkoholkonsum wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

