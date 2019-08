Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060819-742: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Lamsfuß

Bild-Infos

Download

Wipperfürth (ots)

Drei Leicht- und zwei Schwerverletzte (42, 16 und 13 sowie 41 und 13 Jahre) mussten am Montag (5. August) nach einem Verkehrsunfall auf der B 506 in Wipperfürth-Lamsfuß in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die aus Wipperfürth, Radevormwald und Solingen stammenden Verletzten saßen alle in einem VW Passat, der gegen 15.50 Uhr auf der B 506 in Richtung Wipperfürth fuhr. An der Kreuzung mit der L 129 kam es zum Zusammenstoß mit dem Kia einer 36-Jährigen aus Overath, die aus Richtung Wipperfeld kommend in den Kreuzungsbereich einfuhr und dabei die Beifahrerseite des Passats rammte. Der Passat drehte sich hierdurch etwa um 180 Grad und kam auf dem Fahrstreifen Richtung Wipperfürth zum Stillstand. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzte die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, so dass es nicht zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

