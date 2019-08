Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060819-741: 82-Jähriger die Einkaufstasche entrissen

Bergneustadt (ots)

In der Nelkenstraße haben am Montagnachmittag (5. August) zwei junge Männer einer 82-jährigen Seniorin die Einkaufstasche aus der Hand gerissen. Etwa gegen 15.50 Uhr war die Geschädigte gerade nach Hause gekommen und stand noch am Treppenabsatz ihrer Haustüre, als ihr plötzlich die Handtasche aus der Hand gerissen wurde. Als sie sich umdrehte, sah sie zwei junge Männer mit ihrer Tasche in Richtung der Veilchenstraße flüchten. Dort wurde die braune Leinentasche auch kurze Zeit später auf einer Wiese liegend aufgefunden. Gelohnt hat sich die Tat für die beiden Täter im Übrigen nicht - die Tasche war leer. Bei den Männern soll es sich ca 170 - 180 cm große Jugendliche oder junge Erwachsene gehandelt haben. Beide waren sportlich gekleidet, wobei einer der beiden eine schwarze Kopfbedeckung trug. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

