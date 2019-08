Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050819-738: Beifahrerin musste nach Verkehrsunfall zur Blutprobe

Bergneustadt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall gegen 07.10 Uhr auf der Markstraße in Bergneustadt hat die Polizei am Sonntag (4. August) eine Blutprobe bei der Beifahrerin angeordnet und deren Führerschein sichergestellt; die 27-Jährige hatte der Fahrerin ins Lenkrad gegriffen und so dafür gesorgt, dass der Wagen von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mauer prallte. Die Bergneustädterin gab der Polizei gegenüber an, dass ihre Chauffeurin nicht an der richtigen Stelle abgebogen sei. Dies habe sie korrigieren wollen, was allerdings dazu führte, dass die 20-jährige Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und die Fahrt an der Mauer endete. Beide Frauen erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Weil die Beifahrerin deutlich unter Alkholeinwirkung stand - ein Vortest zeigte einen Wert von fast 1,8 Promille an - musste sie sich nicht nur einer Blutprobenentnahme unterziehen, sondern auch ihren Führerschein abgeben.

