Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040819-737: Randalierer in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Wipperfürth (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (4. August) haben Randalierer in der Wipperfürther Innenstadt zwei Feuerwehreinsätze und einen Verkehrsunfall verursacht - die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Das erste Mal musste die Feuerwehr in die Bahnstraße ausrücken - dort hatten Unbekannte zwischen 04.00 und 04.15 Uhr eine Mülltonne angezündet, wodurch auch eine Verkehrsschild und eine Holzleiter in Mitleidenschaft gezogen wurden. Einen ähnlichen Einsatz gab es um 05.00 Uhr in der Hochstraße; hier hatten die Randalierer in einem öffentlichen Mülleimer den Inhalt angezündet. Auf der Lüdenscheider Straße nahm schließlich die Polizei einen Unfall auf, der aufgrund eines ausgehobenen Gullydeckels verursacht wurde. Ein Autofahrer hatte sich dabei gegen 04.55 Uhr die Ölwanne aufgerissen und einen Reifen plattgefahren. Hinweise bitte an die Polizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

