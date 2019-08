Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040819-735: Wegen Getränkedose gestürzt

Marienheide (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Samstag (3. August) auf der Hauptstraße in Marienheide überschlagen, nachdem er zuvor eine auf der Straße liegende Getränkedose überfahren hatte. Der 50-jährige Motorradfahrer aus Drolshagen war auf der Hauptstraße in Richtung Wipperfürth gefahren, als er eine auf der Straße liegende Getränkedose zu spät bemerkte und überfuhr. Im Anschluss verlor er die Kontrolle über die Maschine und stürzte, wobei sich das Motorrad mehrfach überschlug. Während der Drolshagener den Unfall mit relativ leichten Verletzungen überstand, entstand an dem Motorrad vermutlich ein Totalschaden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell