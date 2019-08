Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020819-732: Nächtlicher Fahrraddiebstahl

Radevormwald (ots)

In der Straße "Oberm Kümpel" meldete eine Anwohnerin gegen 03.35 Uhr am Donnerstagmorgen (1. August) der Polizei einen fremden Mann, der mit einer Taschenlampe im Bereich ihres Gartens unterwegs war. Nachdem die Melderin auf sich aufmerksam gemacht hatte, flüchtete der Unbekannte über ein Nachbargrundstück in Richtung der Elberfelder Straße. Es stellte sich heraus, dass die Person eine benachbarte Garage aufgesucht und dort zwei Räder gestohlen hatte; eines der Räder ließ er aber auf seiner Flucht zurück. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 20 Jahre alten, 1,75 cm großen und schlank gebauten Mann, der einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine dunkle Hose trug. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

