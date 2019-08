Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010819-729: Angeblicher Autoverkauf entpuppte sich als Falle

Morsbach (ots)

Eine böse Überraschung erlebte am Mittwochenachmittag (31. Juli) ein 48-Jähriger der nach Morsbach gereist war, um dort ein zuvor im Internet angebotenes Auto zu kaufen. Der Geschädigte hatte mit dem angeblichen Autoverkäufer an der Hahner Straße ein Treffen vereinbart. Dort gegen kurz vor 16.00 Uhr angekommen, erwarteten ihn allerdings drei mit Sturmhauben vermummte Personen, die unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld erzwangen und anschließend flüchteten. Der Geschädigte konnte der Polizei zwei der Täter beschreiben. Demnach waren sie zwischen 20 und 30 Jahre alt, zwischen 160 und 170 cm groß und von schlanker Statur. Einer der Täter hatte eine braune Hose und ein schwarzes T-Shirt an, der andere war mit einer Jeans und einem grauen T-Shirt bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

