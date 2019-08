Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010819-728: Führerschein nach Drogenfahrt einbehalten

Engelskirchen (ots)

Deutliche Ausfallerscheinungen zeigte am Mittwochabend (31. Juli) ein 18-jähriger Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle auf der Oststraße in Engelskirchen-Ründeroth. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den jungen Mann gegen 23.20 Uhr angehalten und kontrolliert. Schon beim Anhalten zeigte der Fahranfänger deutlich verzögerte Reaktionen - er fuhr zunächst etwa 100 Meter in Schrittgeschwindigkeit weiter. Als er aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, musste er sich an diesem abstützen, um nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten. Nach eigenen Angaben hatte der 18-jährige aus Wiehl zuvor einen Joint geraucht. Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme an, beschlagnahmte den Führerschein und leitete ein Strafverfahren ein.

