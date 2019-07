Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: POL-GM: 310719-725: Verkehrsunfall zwischen PKW und Krad, 2 Schwerverletzte

Nümbrecht (ots)

Zur Unfallzeit befuhr eine 80 jährige PKW Fahrerin aus Nümbrecht mit ihrem PKW die B 478 aus Richtung Waldbröl kommend in Richtung Ruppichteroth. In Höhe der Ortschaft Berkenroth beabsichtigte sie nach links in Richtung Geilenkausen abzubiegen. Dabei kam es auf der Fahrbahn des Gegenverkehrs zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Ruppichteroth kommenden Krad. Der 24 jährige Kradfahrer aus Waldbröl und seine gleichaltrige Sozia aus Nümbrecht zogen sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Der junge Mann wurde mittels eines Rettungshubschraubers, die junge Frau mittels eines Rettungswagens in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Nach derzeitiger Einschätzung besteht keine Lebensgefahr. Die 80 jährige PKW Fahrerin und ihre Beifahrerinnen blieben unverletzt. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme einspurig gesperrt. Es entstand höherer Sachschaden.

