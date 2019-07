Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310719-723: Prospekte in Mehrfamilienhaus angezündet

Bergneustadt (ots)

Zu einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße musste in dieser Nacht (31. Juli) die Feuerwehr ausrücken, nachdem Unbekannte dort zwei Prospektstapel angezündet hatten. Gegen 02.50 Uhr waren Hausbewohner von Hundegebell geweckt worden und hatten kurz darauf zwei Personen vom Haus weglaufen sehen. Anschließend bemerkten die Zeugen Rauch im Hausflur und verständigten die Feuerwehr. Diese fand im Haus zwei Prospektstapel, die offenbar von den Unbekannten entzündet worden waren. Die Feuerwehr konnte die Stapel schnell ablöschen - ein Schaden am Haus entstand nicht. Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

