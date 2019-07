Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310719-721: Festnahme nach Einbruchsversuch

Hückeswagen (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am heutigen Morgen (31. Juli) nach einem Einbruchsversuch in einen Lebensmittelmarkt in Wiehagen einen Tatverdächtigen festnehmen konnte. Der Zeuge hatte gegen 04.45 Uhr eine Person bemerkt, die offenbar die Eingangstüre des an der Wiehagener Straße gelegenen Marktes aufbrechen wollte. Zwar entfernte sich der Mann vor Eintreffen der Polizei, aber er konnte noch in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden; es handelt sich um einen in Hückeswagen gemeldeten 32-Jährigen. An der Eingangstür des Marktes fand die Polizei frische Hebelspuren sowie eine beschädigte Glasscheibe. Gegenüber der Polizei ließ sich der 32-Jährige nicht zum Vorwurf ein; er wurde im Laufe des Tages nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

