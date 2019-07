Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300719-719: Vier Geschäftseinbrüche in der Innenstadt

Wipperfürth (ots)

Zwei Bäckereien, einer Metzgerei und einer Spielhalle haben Einbrecher in der vergangenen Nacht (29./30. Juli) einen ungebetenen Besuch abgestattet - in drei Fällen waren sie erfolgreich. In der Bahnstraße lösten die Einbrecher gegen 04.00 Uhr einen Alarm aus. Als die Polizei wenig später am Tatort eintraf, waren die Kriminellen allerdings schon geflüchtet. Sie hatten zunächst die Eingangstüre mit roher Gewalt öffnen können und anschließend zwei Spielautomaten aufgebrochen. In der Unteren Straße gingen die Einbrecher mit Hebelwerkzeugen jeweils Eingangstüren der Geschäfte an. Während die Tür der Metzgerei den Hebelversuchen standhielt, konnten die Diebe in die beiden Bäckereien eindringen und dort jeweils Bargeld erbeuten. Vermutlich sind alle Taten in den frühen Morgenstunden verübt worden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

