POL-GM: 300719-718: Einbruch in Juweliergeschäft

Hückeswagen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (30. Juli) wurden Zeugen in der Hückeswagener Innenstadt durch eine Alarmanlage aufgeschreckt - Einbrecher waren in der Islandstraße in ein Juweliergeschäft eingedrungen. Die Täter hatten ein Fenster des Geschäftes aufhebeln können und stahlen aus der Schaufensterauslage mehrere Schmuckstücke. Anwohner konnten der Polizei von mehreren Personen berichten, die kurz nach der Alarmauslösung vom Tatort flüchteten. Hinweise zu dem Einbruch, der sich gegen 04.40 Uhr ereignet hat, nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

