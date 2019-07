Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 1907012.1 Kiel: Einbrecher festgenommen

Kiel (ots)

In der Nacht zu Freitag brach ein 39-jähriger Mann in ein Drogeriegeschäft in der Innenstadt ein. Eine aufmerksame Zeugin wählte den Polizeiruf 110. Die Leitstelle schickte sofort Streifenwagen in den genannten Bereich. Polizeibeamte des 2. Polizeireviers konnten den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen und ins Polizeigewahrsam bringen.

Am 12.07.2019, gegen 00:30 Uhr, meldete sich eine Dame bei der Einsatzleitstelle und teilte mit, dass sie gerade einen Mann beobachtet habe, der mit einem Gegenstand eine Scheibe des Drogeriemarktes am Alten Markt einschlug. Der Täter solle nun in Richtung Ratsdienergarten flüchten. Die Leitstelle schickte mehrere Streifenwagen in den angegebenen Bereich, um nach dem Täter zu suchten.

Kurze Zeit später nahmen Polizeibeamte des 2. Polizeireviers den 39-jährigen Tatverdächtigen im genannten Park widerstandslos fest. Die Beamten durchsuchten den Mann und fanden 44 Packungen Zigaretten in seiner Kleidung versteckt, die er vermutlich soeben gestohlen hatte.

Die Beamten brachten den Mann ins Polizeigewahrsam und fertigten eine Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

