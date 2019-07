Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190710.2 Kiel: Zwei Polizeibeamte bei Widerstand verletzt

Kiel (ots)

Dienstagnachmittag suchte eine Streifenwagenbesatzung des 4. Polizeireviers einen aus einer Fachklinik abgängigen 23- Jährigen. Bei der Kontrolle der Wohnanschrift der Eltern trafen die Beamten auf den der Polizei hinreichend bekannten Mann, der erheblichen Widerstand leistete. Er wurde mit Hilfe weiterer eingesetzter Polizeibeamten wieder in eine Fachklinik gebracht. Die leichtverletzten Beamten blieben weiter dienstfähig.

Gegen 15 Uhr machten Polizeibeamte des 4. Polizeireviers Kiel sich auf die Suche, nach einem Mann, der von einem Ausgang aus der Fachklinik nicht zurückgekehrt war. Sie bekamen den Hinweis, dass der 23-jährige Mann sich in Elmschenhagen, bei seinen Eltern, aufhalten könnte.

Tatsächlich trafen sie ihn im Wohnhaus der Eltern im Isarweg an. Im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses erblickten sie ihn und forderten ihn auf, mit ihnen das Haus zu verlassen. Sie erklärten ihm, dass er zurück in die Obhut der Facheinrichtung müsse und ein Unterbringungsbeschluss der Klinik vorläge. Unvermittelt schlug der 23-Jährige der eingesetzten Polizeibeamtin ins Gesicht und trat dem Polizisten in den Bauch.

Nach den Schlägen setzten die Kollegen das Pfefferspray ein. Daraufhin flüchtete der Täter in die Wohnung seiner Eltern und verschloss die Wohnungstür. In der Wohnung befanden sich zu der Zeit die zwei Brüder des Gesuchten, sowie dessen Eltern. Die Polizeibeamten forderten die Familie auf, die Tür zu öffnen. Diese weigerten sich jedoch.

Die Familie des Gesuchten war den Beamten durch ähnliche Polizeieinsätze bekannt, in denen sich die Mitglieder stets aggressiv verhielten. Aufgrund des Widerstandes und der Erfahrung der Kollegen aus den vorangegangenen Einsätzen, forderten sie weitere Streifenwagen und einen Diensthund zur Unterstützung an. Nach dem Eintreffen der Unterstützung entschloss der Flüchtige sich nach etwa einer halben Stunde seine Gegenwehr aufzugeben und trat vor die Tür. Die Polizeibeamten am Einsatzort nahmen ihn, ohne dass er weiteren Widerstand leistete, fest und brachten ihn in eine Fachklinik.

Die leichtverletzten Polizeibeamten konnten ihren Dienst im Anschluss weiter fortsetzten.

Janina Ritter

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell