Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (03.07.2019) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Drogeriemarkt an der Königstraße Parfum gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Eine 56 Jahre alte Angestellte und ein 47 Jahre alter Detektiv beobachteten den Tatverdächtigen, wie er gegen 19.00 Uhr das Geschäft betrat, mehrere Parfums im Wert von knapp 340 Euro in seine präparierte Tasche steckte und das Geschäft verließ, ohne die Waren zu bezahlen. Als die Angestellte den 37-Jährigen festhalten wollte, riss sich dieser los und flüchtete. Dem Detektiv gelang es, den Flüchtenden zu Boden zu bringen und ihn den alarmierten Polizeibeamten zu übergeben. Die fanden bei ihm noch zwei EC-Karten, die offenbar ebenfalls gestohlen waren sowie eine geringe Menge Kokain. Der deutsche Tatverdächtige wird im Laufe des Donnerstags (04.07.2019) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

