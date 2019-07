Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190709.4 Schwentinental: B 76 nach schwerem Verkehrsunfall wieder frei - Folgemeldung zu 190709.1

Schwentinental (ots)

Die B 76 ist nach dem schweren Verkehrsunfall von heute Vormittag wieder freigegeben. Bei dem Unfall, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt gewesen waren, wurde eine Person lebensgefährlich, zwei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt. Ein Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt. Die B 76 musste für ca. 2 Stunden und 15 Minuten in Fahrtrichtung Kiel gesperrt werden. Während des Starts und der Landung des Rettungshubschraubers kam es zur Vollsperrung der B 76.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein 73-jähriger Taxi-Fahrer die B 76 in Fahrtrichtung Kiel. In Höhe der Abfahrt zur L 52 habe er das Ende eines Rückstaus übersehen, welcher sich aufgrund der vor Ort eingerichteten Baustelle gebildet hatte. Der 73-Jährige sei mit hoher Geschwindigkeit auf einen Sprinter aufgefahren. Durch die hohe Aufprallgeschwindigkeit sei der Sprinter zunächst auf einen vor ihm stehenden Kleinwagen geschoben worden. Anschließend seinen durch die Wucht des Aufpralls noch zwei weitere Pkw in Mitleidenschaft gezogen worden.

Der 51-jährige Fahrer des Kleinwagens verletzte sich bei dem Unfall lebensgefährlich, seine 50-jährige Beifahrerin schwer. Der Taxi-Fahrer, der bei dem Unfall nicht angeschnallt gewesen war, verletzte sich ebenfalls schwer. Der Fahrer des Sprinters und ein weiterer Fahrzeugführer blieben leichtverletzt. Ein Fahrer hatte Glück. Lediglich sein Pkw trug einen Blechschaden davon.

Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 EUR beziffert.

Zehn Streifenwagen, fünf Rettungswagen, zwei Notärzte und die Freiwillige Feuerwehr Klausdorf kamen bei dem Unfall zum Einsatz. Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber flog den lebensgefährlich verletzten 51-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die B 76 musste für ca. 2 Stunden und 15 Minuten zum Teil voll gesperrt werden. Der Verkehrsunfalldienst des Polizeibezirksreviers Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen.

