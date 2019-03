Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Alkohol- und Drogenfahrten im Landkreis Holzminden

Holzminden (ots)

/Bodenwerder In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden erneut beeinflusste Fahrzeugführer von der Polizei im Landkreis Holzminden festgestellt. Zunächst wurde gegen 22.20 Uhr in der Rühler Straße in Bodenwerder ein 46-jähriger Pkw-Fahrer durch die Beamten der Polizeistation Bodenwerder kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Es lag ein Wert von über 0,5 Promille vor. Ihm wurde die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Kurz nach Mitternacht fiel der Streife der Polizei Holzminden ein 18-jähriger Mann mit seinem Pkw in Holzminden auf. Bei der Kontrolle wurden körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Der 18-jährige Mann musste die Beamten zur Blutentnahme mit zur Dienststelle begleiten. Ihm wurde die Weiterfahrt ebenfalls untersagt. Beide Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein vierwöchiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeikommissariat Holzminden

i.A. PHK'in Julia Scheidemann

Telefon: 05531/958-0

E-Mail: poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell